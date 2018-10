Ärzte Zeitung online, 08.10.2018 1

ECDC

Weitere 80 Fälle von West-Nil-Fieber in Europa

SOLNA. Die diesjährige Zahl an Fällen von West-Nil-Fieber in Europa übersteige die gesamte Zahl der Fälle der letzten fünf Jahre, berichtet die Europäischen Seuchenbehörde ECDC. In der Woche vom 28. September bis zum 4. Oktober seien 80 neue Fälle aus EU-Staaten beziehungsweise der EU angrenzenden Staaten gemeldet worden: 30 aus Serbien 22 aus Griechenland, 19 aus Rumänien, sieben aus Ungarn sowie je ein Fall aus Bulgarien und der Tschechischen Republik. 18 Menschen seien in der Woche an den Folgen der Infektion gestorben.

Insgesamt seien 2018 bereits 1317 Fälle vom West-Nil-Fieber beim Menschen aus der EU gemeldet worden beziehungsweise 434 Fälle aus der EU benachbarten Staaten. (grz)

