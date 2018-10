Ärzte Zeitung online, 23.10.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



"Bovine Meat and Milk Factors" (BMMF)

Erhöhtes Krebsrisiko durch Kuhmilch und Rindfleisch?

Forscher sind einer Gruppe von krebsauslösenden Agenzien auf der Spur, die in Milch und Fleisch von Rindern vorkommen. Sie sind dadurch möglicherweise auch auf den Grund gestoßen, warum Stillen das Krebsrisiko senkt.

Von Peter Leiner

Forscher haben in Kuhmilch und Rindfleisch Agenzien entdeckt, die krebsauslösende Mutationen hervorrufen können. © photocall / stock.adobe.com

Das Wichtigste in Kürze Frage: Kann man sich durch den Verzehr von Fleisch und Milchprodukten mit Erregern infizieren, die Jahre später zu Darm- oder Brustkrebs führen?

Kann man sich durch den Verzehr von Fleisch und Milchprodukten mit Erregern infizieren, die Jahre später zu Darm- oder Brustkrebs führen? Antwort: Forscher haben tatsächlich neuartige genetische Elemente, abgekürzt mit BMMF (Bovine Meat and Milk Factors), entdeckt, die bei Menschen nachgewiesen wurden und gegen die Antikörper gebildet werden können. Sie vermuten, dass sie durch den Verzehr von Fleisch und Milchprodukten übertragen werden.

HEIDELBERG. Seit einigen Jahren gibt es Hinweise auf neuartige episomale, also auch außerhalb des Chromosoms vorliegende, DNA-Sequenzen in Kuhmilch, Rinderseren und humanem Gewebe. Nach Angaben der Arbeitsgruppe um Professor Harald zur Hausen vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg werden sie als BMMF ("Bovine Meat and Milk Factors") bezeichnet.

Weil es eine starke Homologie zwischen Isolaten aus Kuhmilch, Rinderseren und humanem Gewebe oder Serum gibt, könnte das ein Hinweis auf eine Übertragung durch den Verzehr von Rindfleisch oder Milchprodukten sein, wie die Forscher vermuten (Int J Cancer 2018; online 24. September).

Verwandtschaft zu A. baumannii

Bereits 2015 hatten zur Hausen und seine Kollegen die Hypothese aufgestellt, dass die globale Epidemiologie etwa von Darm- und Brustkrebs auf eine Übertragung von spezifischen Infektionen von Tieren auf Menschen zurückgeführt werden könnte. Alle BMMFs sind eng verwandt mit Plasmidsequenzen in Bakterien der Art Acinetobacter baumannii.

Schließlich hat die Arbeitsgruppe um Dr. Timo Bund am DKFZ nicht nur nachgewiesen, dass die BMMFs in menschlichen Zellen langfristig überdauern, sondern sogar bestimmte BMMF-RNA und -Proteinprodukte identifiziert (Sci Reports 2018; 8:2851). Außerdem wurden in menschlichen Blutproben Antikörper gegen diese Agenzien entdeckt. Dies sei ein Hinweis auf eine großflächige Exposition von Menschen gegenüber den BMMFs.

Nach Angaben von zur Hausen wurde vor Kurzem eine Verbindung zwischen zwei BMMF-Typen (1 + 2) und der Entwicklung des Kolonkarzinoms entdeckt. Diese Agenzien wirken in den befallenen Zellen als Trigger für Mutationen, die die Zellen maligne entarten lassen.

Auslöser seien letztlich chronische entzündliche Herde in der Lamina propria nahe der Lieberkühn-Krypten (schlauchförmige Einsenkungen des Dünndarm- und Dickdarmepithels), so die Forscher. Durch diese Herde entstünden reaktive Sauerstoffspezies, die wiederum Mutationen in den sich schnell teilenden KI-67-positiven Kryptenzellen auslösten.

Die Arbeitsgruppe um zur Hausen hat zudem untersucht, wie es zu dem vor Krebs schützenden Effekt des Stillens kommen könnte. In mehreren Studien in den vergangenen Dekaden war bereits festgestellt worden, dass häufiges Stillen das Risiko für Brustkrebs verringert.

Hausen und seine Kollegen erinnern unter anderem an eine Studie auf Basis der Ergebnisse von 47 epidemiologischen sowie Fall-Kontroll-Studien, der zufolge das Brustkrebsrisiko bei Frauen mit mindestens fünf Kindern um 36 Prozent verringert war.

Zuckerverbindung unter der Lupe

Es gibt Hinweise, dass bestimmte Zuckerverbindungen in der Muttermilch vor Atemwegs- und gastrointestinalen Infektionen sowie vor Brustkrebs schützen. Die Forscher halten es durchaus für möglich, dass infektiöse Agenzien in Fleisch und Milch von Rindern die langfristige Entstehung von Darm- und Brustkrebs triggern, wenn der Schutz nach dem Stillen wegfällt.

Eine Zuckerverbindung, die die Forscher im Blick haben, ist Neu5Gc(N-Glycolylneuraminsäure), die in menschlichem Gewebe nicht synthetisiert wird, aber in tierischen Milchprodukten und Fleisch von Rindern enthalten ist. Wird der Zucker aufgenommen, erfolgt der Einbau in zelluläre Glykoproteine und Ganglioside während der Ernährung von Säuglingen mit Beikost, beim Abstillen und danach.

Nach Vorstellung der Forscher führt dies dazu, dass infektiöse Agenzien, die während des Stillens noch abgefangen wurden, nun pathogen wirken können. Sie erinnern daran, dass Neu5Gc weder in Hühnern noch in Fischen vorkommt, deren Verzehr nicht mit der Krebsentstehung in Zusammenhang gebracht wird.

Allerdings ist es den Forschern bisher nicht gelungen, BMMFs in Krebszellen etwa des Darms nachzuweisen. Dies spreche daher eher für eine indirekte Beteiligung an der Tumorpathogenese, so die Wissenschaftler, und verweisen als analoges Beispiel auf die Entstehung von Leberkrebs, ausgelöst durch die Infektion mit Hepatitis-C-Viren.

Eine solche indirekte Karzinogenese, getriggert durch ein infektiöses Agens, erfordere keine Persistenz irgendeiner seiner Komponenten in der Krebszelle. Die Forscher vermuten, dass solche Agenzien auch an der Entstehung neurodegenerativer Erkrankungen wie Multipler Sklerose beteiligt sind.

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich