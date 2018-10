Ärzte Zeitung online, 24.10.2018 1

Spanien und Frankreich

Neun autochthone Dengue-Fälle in Europa

SOLNA. Anfang Oktober wurden neun Fälle autochthoner Dengue-Infektionen innerhalb der EU gemeldet, drei aus Spanien und sechs aus Frankreich. Es handle sich um die ersten Fälle innerhalb der EU/EEA-Mitgliedsstaaten in diesem Jahr, berichtet die europäische Seuchenbehörde ECDC.

Weitere Fällen könnten nicht ausgeschlossen werden, da die Überträgermücke Aedes albopticus je nach Region bis November oder sogar bis Dezember aktiv sei. Allerdings habe die Zahl der autochthonen Dengue-Fälle in den letzten Jahren bei maximal sieben Fällen gelegen, zudem seien die Fälle meist in Jahreszeiten mit hoher Vektoraktivität gemeldet worden. Die Verbreitung in Spanien und Frankreich angrenzende Länder sei daher unwahrscheinlich. (bae)

