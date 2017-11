Ärzte Zeitung online, 08.11.2017 1

Hämorrhagische Fieber

Bisher größter Ausbruch von Dengue-Fieber in Sri Lanka

BERLIN. In diesem Jahr sind die Fallzahlen von Dengue-Fieber in Sri Lanka besonders hoch, Presseberichten zufolge ist es der bislang größte erfasste Ausbruch, berichtet das Centrum für Reisemedizin CRM. Nach Angaben des CRM wurden bisher 165.517 Erkrankungen gemeldet, das sind bereits mehr als dreimal so viele wie im gesamten vergangenen Jahr. Etwa 390 Menschen sind gestorben.

Am stärksten betroffen ist die Westprovinz mit den Verwaltungsdistrikten Colombo, Gampaha und Kalutara. Dengue-Fieber kommt in Sri Lanka regelmäßig vor. Mit einem Übertragungsrisiko ist landesweit zu rechnen, insbesondere während und nach der Regenzeit, erinnert das CRM. (eb)