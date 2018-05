Welche Impfungen für Kinder auf Reisen ratsam sind

Im internationalen Reiseverkehr ist auch die Tollwut ein ernst zu nehmendes Risiko. Nach einer Schätzung der WHO sterben jährlich 55.000 Menschen an Tollwut, fast alle in Entwicklungsländern in Asien und Afrika. Und im Zeitraum von 1990 bis 2012 wurden 60 Todesfälle durch Tollwutinfektionen im internationalen Reiseverkehr gesammelt.

Für Reisende in Endemiegebiete, besonders für jugendliche Radtouristen, für Kinder und "pet addicts" wird eine präexpositionelle Impfung empfohlen. Das Risiko eines tollwutsuspekten Tierkontakts wird auf 0,1–1 Prozent pro Monat Aufenthalt geschätzt.

Die Tollwutimpfung (Totimpfstoff) ist zu prä- oder postexpositioneller Anwendung geeignet und soll bevorzugt i.m. verabreicht werden. In Ausnahmefällen kann nach den Empfehlungen der WHO auch intradermal (0,1ml) geimpft werden. Die Grundimmunisierung besteht aus 3 Dosen (Tage 0, 7, 21 oder 28) und kann off-label auch in einem Schnellschema (Tage 0, 3, 7) erfolgen.