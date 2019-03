Ärzte Zeitung online, 18.03.2019 1

Europäische Seuchenbehörde ECDC

Zahl der Masernfälle steigt in mehreren Ländern Europas

SOLNA. Die Masernausbrüche in den Regionen der EU und des Europäischen Wirtschaftsraums (EEA) haben sich in einigen Ländern weiter verschärft, berichtet das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). So wurden in Italien 165 Fälle im Januar registriert, im Vergleich zu 76 im Dezember und 58 in November.

In Polen hat sich die Zahl der Fälle im Januar auf 133 erhöht, im Vergleich zu 114 im Dezember und 79 in November, in Frankreich waren es 124 Fälle (Januar) verglichen mit 54 (Dezember) und 61 (November). Auch in Deutschland ist die Zahl der Masernfälle wieder deutlich gestiegen: Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) gab es 2019 bis zum 24. Februar 150 Fälle; im Vorjahreszeitraum waren es 45 gewesen. (eis)

