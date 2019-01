Ärzte Zeitung online, 30.01.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Nikotinsucht

Rauchstopp-Studie sucht Probanden

FREIBURG. Dauerhaft von der Zigarette loskommen – gelingt das besser mit sechswöchiger ambulanter oder neuntägiger stationärer Entwöhnung? Das wollen Ärzte und Wissenschaftler am Tumorzentrum Freiburg überprüfen.

Für die von der Deutschen Krebshilfe geförderte Studie werden 274 Probanden gesucht, so das Zentrum. Die ambulante Entwöhnung erfolge bundesweit wohnortnah bei einem zertifizierten Entwöhnungstherapeuten, die stationäre Entwöhnung in der Breisgauklinik in Bad Krozingen. Ein Großteil der Kosten für beide Therapieformen würde übernommen.

Die Studie richtet sich an volljährige Personen, die mindestens 10 Zigaretten täglich rauchen. Nicht teilnehmen dürfen Personen mit erhöhtem Alkohol- oder sonstigem Drogenkonsum, Schwangere sowie Personen mit psychischen beziehungsweise anderen schweren medizinischen Erkrankungen. (mmr)

Informationen zur Studie unter Telefon: 0761 270-36070 oder Email: cpmt@uniklinik-freiburg.de

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich