Schmerzmittel

Ibuprofen plus Koffein – Kombi wird OTC-Präparat

FRANKFURT / MAIN. Der Sachverständigen-Ausschuss für Verschreibungspflicht hatte im letzten Jahr bereits zugestimmt, eine Kombi aus 400 mg Ibuprofen und 100 mg Koffein von der Verschreibungspflicht freizustellen. Jetzt wird diese Änderung, nach einem Beschluss des Bundesrates, auch in der Arzneimittelverschreibungsverordnung (AMVV) umgesetzt, meldet das Unternehmen Sanofi.

Die Änderung in der AMVV bedeute, dass es nun nicht mehr lange dauern wird, bis die Ibuprofen-Koffein-Kombi (Thomapyrin® Tension Duo) erhältlich ist. Dazu müsse lediglich das entsprechende Arzneimittel von "verschreibungspflichtig" zu "apothekenpflichtig" umgemeldet werden, was in der Regel innerhalb weniger Wochen der Fall sein werde. (eb)

