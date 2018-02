Marathonläufer haben überraschend gesunde Gelenke

Die Ergebnisse von Marathonläufern mit der gesamten US Bevölkerung zu vergleichen finde ich ziemlich fragwürdig.Naturgemäß dürften die Marathonläufer im Verhältnis zum US-Durchschnittsbürger deutlich seltener an Übergewicht leiden. Allein diese Tatsache verfälscht schon das Ergebnis. Es sollte in der Vergleichsgruppe nicht nur ein vergleichbares Alter, sondern auch ein vergleichbares Gewicht berücksichtigt werden. zum Beitrag »





Ausschließlich kontemplierend sitzende Dichter und Denker bzw. eine zu Recht kritisierte, verfressene Banker-, Fürsten-, Großgrundbesitzer-, Ober- und Herrscher-Kaste einmal ausgenommen. Aber auch diese wurden vor 1900 im Durchschnitt nur unwesentlich älter als das gemeine, meist verarmte und unterernährte Volk der Untertanen.



Probleme von Über- und Fehlernährung, Immobilität, Adipositas, Fehlhaltungen mit symptomatischen Arthrosen als bio-psycho-soziales Massenphänomen konnten sich erst massenhaft im (Post-)Industriellen Zeitalter manifestieren: Als sich durch bio-medizinisch-sozialen-hygienischen Fortschritt in relativen Friedenszeiten die erhöhten Lebenserwartungen mit neuen Medien-, Kommunikations-, Konsum- und Informationstechnologien verschränkten.



Ein Großteil unserer Patientinnen und Patienten verfügt dank ausgeprägten Sitzenbleibens eher über eine "Ritter-Sport"-Figur ("quadratisch, praktisch, gut!") und bewegt sich in der Öffentlichkeit im langsamsten Schrittempo. Hinzu kommt, dass ihre Muskelmasse gerade noch zum Aufstehen, (vielleicht) Duschen, Anziehen, Frühstücken (im Sitzen), mit dem Auto (im Sitzen) zur Arbeit fahren, mit dem Aufzug vom Parkhaus ins Büro aufsteigen bzw. im Sitzen EDV-Tätigkeiten, Sitzungen und Berichte schreiben reicht. Um dann, völlig erschöpft, abends zu Hause im Internet Einkäufe und Lieferungen bis zur Haustür sitzend zu organisieren oder nach Absolvieren eines mehrstündigen TV-Marathons im Sitzen auf der Couch einzuschlafen.



Marathon-Langstreckenläuferinnen/-läufer scheinen von daher eher vor Arthrose gschützt zu sein, was sich damit erklären lässt, dass Läufer mehr Muskel-, Knochen- und Knorpelmasse ausbilden. Andere Studien betonen zudem antientzündliche und chondroprotektive Effekte bei aktiven Langstreckensportlern, so die Forscher. Dabei darf natürlich nicht unberücksichtigt bleiben, wer aufgrund einer bereits fortgeschrittenen Arthrose nicht mehr richtig laufen kann.



Nicht vergessen werden sollte, das Lauf- und Ausdauersportler mehr euphorisierende Endorphine bilden. Damit werden eventuelle Arthrose-Beschwerden oder -Schmerzen gar nicht mehr als solche wahrgenommen.



