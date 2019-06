Ärzte Zeitung online, 18.06.2019 1

Typ-1- und Typ-2-Diabetes

Leben mit Nierenschaden in Videofilm erklärt

BERLIN. In einem neuen Video der zweiten Staffel von „Diabetes kostet Lebenszeit“ spricht Sandra Schneller, Vorstandsvorsitzende des Deutschen Diabetiker Bundes (DDB), über ihr Leben mit chronischer Niereninsuffizienz. In dieser Staffel der Reihe kommen Menschen zu Wort, die außer an Diabetes auch an Folgekrankheiten leiden. Das vierte Video mit Schneller ist jetzt online (www.diabetesde.org/lebenszeit).

In den zwölf Videos der ersten Staffel hatten prominente und weniger prominente Typ-1- und Typ-2-Diabetiker kurz und prägnant in einer Minute ihre gesundheitspolitischen Forderungen formuliert. (eis)

