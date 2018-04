Ärzte Zeitung online, 09.04.2018 1

Befragung

Arzt auf Rang vier der Traumberufe von Kindern

FRANKFURT/MAIN. Zwölf Prozent der Kinder in Deutschland im Alter zwischen sechs und zehn Jahren geben Arzt als Traumberuf an – 14 Prozent der Mädchen und elf Prozent bei den Jungen. Das ergibt eine für die Altersgruppe nach Unternehmensangaben repräsentative Befragung im Auftrag des Lebensmittelkonzerns Ferrero. Der Arztberuf landet somit auf Rang vier der am häufigsten angegebenen Traumberufe. Auf Platz eins kommt der Star mit 24 Prozent, gefolgt vom Polizisten (17 Prozent) und dem Tierarzt (14 Prozent). Auf den Arzt als Traumberuf folgt auf Platz fünf der Lehrer (zehn Prozent). Die Befragten nannten mehr als 200 "Berufe" – darunter Tätigkeiten als Superheld oder auch Bankräuber. (maw)

