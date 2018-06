Ärzte Zeitung online, 25.06.2018 1

Bayern

Notärztin den Kiefer gebrochen

OTTOBRUNN. Ein Betrunkener hat eine Notärztin, einen Sanitäter und zwei weitere Menschen angegriffen und verletzt.

Der 20-Jährige hatte eine Whiskyflasche aus anderthalb Metern Entfernung auf die Scheibe des Rettungswagens geworfen, in der unter anderem die Notärztin saß. Diese erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma, einen Kieferbruch, mehrere ausgeschlagene Zähne und Schnittverletzungen im Gesicht, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau kam in eine Klinik. Umherfliegende Glassplitter verletzten einen Sanitäter am Auge.

Zuvor soll der Verdächtige zwei Betreuerinnen eines Jugendhauses verletzt haben. Der Mann, der als Flüchtling in dem Jugendhaus in Ottobrunn bei München lebt, kam am Samstag in Haft. (eb)

