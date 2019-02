Ärzte Zeitung online, 06.02.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Psychische Gesundheit

Ei, ei, ei!

Ein Ei hat es geschafft, mehr Instagram-Likes zu erhalten als Rekordhalterin Kylie Jenner. Jetzt kommt heraus: Es geht um eine Aktion zur seelischen Gesundheit.

Von Alexander Joppich

Erstaunen um ein Ei: Das „World_record_egg“ beschäftigt das Netz seit Anfang Januar. © Peggy Boegner / Fotolia

NEU-ISENBURG. 52 Millionen Mal: So oft wurde das erste Bild des „World_record_egg“ auf Instagram gelikt, also mit „Gefällt mir“ markiert. „Lasst uns einen Weltrekord aufstellen und den meist gelikten Beitrag auf Instagram schaffen“, so die Aufforderung des Initiators. Was hinter der Aktion steckt, blieb zunächst unklar.

Wer steckt dahinter?

Wie angekündigt, lösten die Macher das Rätsel im Anschluss an den Super Bowl selbst: Das zerbrechliche Ei soll auf die fragile seelische Gesundheit aufmerksam machen. In einem kurzen Video zerbrach das Ei mit den Worten: „Der Druck der sozialen Medien nagt an mir. Wenn du auch damit kämpfst, rede mit jemanden darüber“. Im Anschluss setzt sich das Ei wieder – verletzungslos – zusammen und gibt dem Betrachter die aufmunternden Worte „Wir kümmern uns darum“ mit auf den Weg.

Im Originalvideo wird am Ende auf die Webseite der Organisation „Mental Health America“ verwiesen. Ob diese in die Aktion einbezogen war, ist unklar, da der Verweis im Instagram-Video fehlt. Stattdessen verweist der Clip auf die „TalkingEgg-Webseite“. Auf dieser finden Besucher nach Ländern geordnete Links zu Hilfsorganisationen bei psychischen Problemen. Für Deutschland sind die „Nummer Gegen Kummer“, „jugend.support“ und die „Telefonseelsorge“ aufgeführt.

Die Aktion spielt geschickt mit den Mechanismen der Sozialen Medien, um auf Krankheiten aufmerksam zu machen, ähnlich wie die Ice Bucket-Challenge vor einigen Jahren mit ALS. Die gewollte Aufmerksamkeit interpretierte das Ei im Video als Druck, der auf ihm lastet, bis es Risse bekommt und platzt – eine Analogie zum psychischen Druck, den viele Internetnutzer ebenfalls bei Instagram, Facebook und Co spüren.

„Ei ist Ei“

Aktionsgründer Chris Godfrey wollte damit beweisen, dass „etwas so universelles und einfaches wie ein Ei den Rekord schlagen kann“. Dies sagte der Werbefachmann der „New York Times“. Der Rekord wurde zuvor von der Instagram-Berühmheit Kylie Jenner mit einem Post ihres Neugeborenen gehalten (18 Millionen Likes). Er habe ein Ei gewählt, da dieses weder Geschlecht, noch Rasse oder Religion habe. „Ein Ei ist ein Ei – es ist universell“, begründet Godfrey die Wahl.

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich