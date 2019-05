Ärzte Zeitung online, 07.05.2019 1

EU-weite Umfrage

Deutsche fühlen sich dem Naturschutz verpflichtet

Fast alle Deutschen finden Naturschutz wichtig – mehr noch, als andere EU-Bürger. Was die Umfrage nicht sagt: Wie viele ihren Lebensstil dafür ändern würden.

Marienkäfer auf einem Blatt: naturschutz finden so ziemlich alle Deutschen gut, so eine Umfrage. © Kletr / stock.adobe.com

BRÜSSEL. Angesichts des Artensterbens messen die allermeisten Deutschen einer Umfrage zufolge dem Naturschutz überragende Bedeutung zu. 98 Prozent von gut 1500 für das Eurobarometer Befragten in Deutschland sagten, es sei die Verantwortung der Menschheit, die Natur zu schützen.

Jeweils 97 Prozent sagten, Biodiversität (biologische Vielfalt) sei wesentlich für den Klimaschutz und trage zu Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen bei.

Die Zahlen legte die EU-Kommission in Brüssel vor. Die Deutschen nehmen das Thema demnach noch etwas wichtiger als die EU-Bürger im Durchschnitt: Insgesamt sagten 96 Prozent von 27.000 Befragten EU-weit, die Menschheit müsse die Natur schützen.

Am Montag hatte der Weltbiodiversitätsrat IPBES in Paris in einem globalen Bericht festgestellt, dass von geschätzt acht Millionen Tier- und Pflanzenarten weltweit rund eine Million vom Aussterben bedroht sind.

Für das Eurobarometer im Auftrag der EU-Kommission wurden im vergangenem Dezember 27.643 Menschen in den 28 EU-Staaten befragt. (dpa)

