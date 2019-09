Ärzte Zeitung online, 10.09.2019 1

WHO

Alle 40 Sekunden stirbt ein Mensch durch Suizid

GENF. Weltweit nehmen sich nach WHO-Angaben jedes Jahr rund 800.000 Menschen das Leben. Suizid ist damit eine der häufigsten Todesarten, so die WHO zum Welttag der Suizidprävention am 10. September.

Die WHO mahnt Präventionsprogramm an, etwa um junge Menschen gegen Stress zu stärken und Suizid-Gefährdete zu identifizieren. In Deutschland gab es 2017 laut Destatis etwa 9200 Suizid-Tote. (dpa)

