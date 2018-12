Nur wenige wollen sich 2019 im Fitnessstudio anmelden

Leider empfehlen auch Ärzte Fitnessstudios. Nachdem Motto, Hauptsache mehr bewegen. Durch immer mehr Studien wird bestätigt, dass es dort häufig Krankmacherübungen gibt. Astanas aus demYoga und andere Übungen Schäden Gelenke und der Wirbelsäule. Körperkult und der Wille in möglichst kurzer Zeit möglichst größte Effekte erreichen zu wollen führt zu viel zu hohen Belastungen. In Aerobic, Spinning etc. Werden höchste Laktakonzentrationen erreicht. Übersäuerung gerade in so hohen Niveaus schädigen nicht nur das Immunsystem, sondern den ganzen Körper. Da gezielte Bewegung, gerade bei den Zivilisationskrankheiten hilft, ist diese wie ein Medikament einzusetzen. Möglichst individuell und auf den aktuellen Leistungsstand angepasst. Das heißt eine individuelle Anamnese und ein Leistungstest sollte immer erhoben werden. Relativ sicher ist man in therapeutisch geführten Einrichtungen. Die Kassen bezuschussen Präventionskurse in Gruppen und auch an Geräten, es gibt Rezepte für Krankengymnastik an Geräten und kostenlosen Rehasport. Am besten man lässt sich in solchen Einrichtungen, von den Krankenkassen oder von einem Sportmedizinisch kompetenten Arzt beraten. zum Beitrag »