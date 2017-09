Ärzte Zeitung online, 08.09.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



CSU-Politikerin

Hasselfeldt will DRK-Chefin sein

BERLIN. Die scheidende CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt (67) will Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) werden. "Wir freuen uns sehr, dass sich mit Frau Hasselfeldt eine engagierte und bundesweit anerkannte Persönlichkeit zur Kandidatur für dieses wichtige Amt bereit erklärt hat", teilte der Vorsitzende des DRK-Präsidialrates, Hans Schwarz, am Freitag mit. Die Wahl soll bei der DRK-Bundesversammlung am 1. Dezember erfolgen. Hasselfeldt soll Rudolf Seiters (CDU) nachfolgen, der sein Ausscheiden aus dem Amt vor einem Jahr bekanntgegeben hatte. Er wird im Oktober 80 Jahre alt. Die 67-Jährige hatte sich Anfang September nach 30 Jahren aus dem Bundestag verabschiedet. Hasselfeldt war seit 2011 Vorsitzende der CSU-Abgeordneten im Parlament und zuvor unter anderem Bau- und Gesundheitsministerin im Kabinett von Kanzler Helmut Kohl (CDU). Von 2005 bis 2011 war sie Bundestagsvizepräsidentin. (dpa)