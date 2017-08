Medi-Chef drängt auf Entwurf einer GOÄ noch in diesem Jahr

In der Ärzte Zeitung vom 29.05.2017 erschien bereits unter dem Thema GOÄ-Reform ein informativer Kommentar mit dem Titel "Die Kuh ist vom Eis" von Helmut Laschet: "Es ist ein wichtiger Schritt vorwärts, zu dem sich der Ärztetag, schlussendlich mit großer Mehrheit, am Donnerstagabend durchgerungen hat. Zumindest der Ärztetag kann das GOÄ-Reformprojekt nicht mehr zum Scheitern bringen, die Delegierten haben dem Verhandlungsführer Dr. Klaus Reinhardt und dem Vorstand Prokura für die Schlussrunde erteilt.

Die aber hat es in sich: Gerade drei Monate verbleiben, für die nun insgesamt 5300 Leistungsziffern eine Bepreisung vorzunehmen – mit Hilfe betriebswirtschaftlicher Kalkulation und mit Assistenz der Expertise der Fachgesellschaften. Und dann wird es ganz ernst im Verhandlungsprozess mit PKV und Beihilfe. Egal, ob wirklich zu Weihnachten der Kompromiss steht: Wenn er gelingt, dann wird es die Politik schwer haben, dies noch zu ignorieren.

Dabei ist eines klar: Eine "Wünsch dir was" ist die neue GOÄ nicht, wie ein Delegierter zutreffend sagte. Ein Preisfaktor von 5,8 Prozent als Kompensation für jahrzehntelanges Freezing ist mager. Auf der Habenseite steht dann aber ein innovatives, betriebswirtschaftlich kalkuliertes, hochdifferenziertes Leistungsverzeichnis und die Sicherung der Einzelleistungsvergütung – ein Budget wie im Einheitlichen Bewertungsmaßstab der GKV wird es nicht geben." (Zitat Ende)



Wie kann Kollege Baumgärtner dann plakativ behaupten, ein GOÄ-Entwurf der Ärzte sei „strategisch wichtig“, wenn zugleich derselbe "Entwurf" in abschließender Fassung bereits komplett fertiggestellt vorliegt, und nur noch das Gebührenordnungskonvolut detailliert abgearbeitet werden muss?



Wie kann Kollege Baumgärtner behaupten, dass der Koalitionsvertrag der kommenden Bundesregierung "ein klares Commitment für eine novellierte GOÄ enthalten" solle (Com|mit|ment lt. DUDEN das [Sich]bekennen, [Sich]verpflichten), wogegen es das jahrzehntelange Versagen der eigenen Ärztekammer- und Verbands-Funktionärseliten war, welches eine zeitgemäße GOÄ bis dato verhindert sollte:



• GOÄ-Systematik auf dem Stand vom 16.4.1987 (BGBl. I, S. 1218)

• GOÄ-Punktwert-Anhebung in 34 Jahren (1983-2017) um insgesamt 14 %

• kalkulatorischer Punktwert 10 (1983), 11 (1988), 11,4 Pfennige (1996)

• jährlicher Punktwertanstieg durchschnittlich 0,41% p. a.

• Nullrunde mit 0,0 Prozent Punktwerterhöhung seit 1997 (20 Jahre)



Im Übrigen ist das Baumgärtner'sche Wort "Commitment", das vielleicht für "Schlagende Verbindungen" noch zeitgemäß wäre, im Zusammenhang mit einem wie auch immer gearteten Koalitionsvertrag einer kommenden Bundesregierung völlig deplatziert: Für die Komplettierung einer bereits bestehenden Neufassung einer GOÄ (GOÄneu) sind einzig und allein die Verhandlungsführer der Bundesärztekammer (BÄK), des PKV-Bundesverbandes und der Beihilfestellen zuständig.



Diese komplette Neufassung muss dann der Bundesregierung und dem zuständigen Bundesgesundheitsministerium vorgelegt und zur anschließenden Abstimmung im Parlament als Bundesgesetz zugelassen werden.



Dass Kollege Baumgärtner nun ausgerechnet in der ÄZ konfabuliert, es sei "strategisch wichtig", dass die Ärzteschaft noch in diesem Jahr einen eigenen GOÄ-Entwurf vorlegen würde, ist die Lachnummer schlechthin. Diese Idee kommt mindesten 7 Jahre zu spät. So lange dauern bereits die Verhandlungen um die GOÄneu an!



