KV Hessen

Psychotherapie –Reform zeigt Wirkung

FRANKFURT/MAIN. Die Reform der Psychotherapie-Richtlinie hat tatsächlich für einen schnelleren Zugang zur Therapie gesorgt. Dieses Fazit zieht die KV Hessen. Die Standesvertretung kann dies auch anhand der Abrechnungsdaten aus dem zweiten Quartal, seither ist die Reform in Kraft, belegen.

Die neu eingeführte psychotherapeutische Sprechstunde zur zeitnahen diagnostischen Abklärung und Beratung sei in dem Zeitraum von fast 29.000 Patienten in Anspruch genommen worden. Dabei hätten 95 Prozent der Patienten den Weg direkt – also ohne Umweg über die Terminservicestelle – in die hessischen Psychotherapiepraxen gefunden, sagt Dipl.-Psych. Michael Ruh, der den Vorstand der KV Hessen in Fragen der Psychotherapie unterstützt. (reh)

Leserkommentare [1] [08.11.2017, 07:11:13] Dipl.-Psych. Johannes Liss So kann man‘s auch hindrehen.

Würde gerne wissen, wie viel weniger im Ausgleich an schlechter bezahlter Probatorik abgerechnet wurde.

zum Beitrag » Würde gerne wissen, wie viel weniger im Ausgleich an schlechter bezahlter Probatorik abgerechnet wurde.