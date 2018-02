Ärzte Zeitung online, 06.02.2018 1

GroKo-Gespräche

SPD-Gesundheitspolitikerin warnt vor Honorarangleichung

Eine Angleichung von EBM und GOĖ statt einer Bürgerversicherung – könnte der Kompromiss sein, auf den sich Union und SPD einigen. Diese ist auch bei den Sozialdemokraten nicht unumstritten.

BERLIN. Vor einer Angleichung der Ärztevergütung für gesetzlich und privat Versicherte warnt die frühere gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Hilde Mattheis: "Eine Einigung, die sich einzig und allein auf die Angleichung der Honorarordnungen beschränkt, halte ich für gefährlich", erklärte Mattheis am frühen Mittwochnachmittag.

Man sollte die Warnungen des GKV-Spitzenverbandes ernst nehmen, dass eine solche Reform in keinem Fall zu Beitragssteigerungen zulasten der gesetzlich Versicherten und zu einer Entlastung privater Versicherungsunternehmen führen dürfe. Mattheis betonte, dass die Öffnung der GKV für Beamte genauso wichtig sei wie einheitliche Ärztehonorare. "Ich halte nichts davon, einen Schritt zu gehen und dann zu behaupten, die SPD wäre schon am Ziel und die Bürgerversicherung eingeführt", sagte Mattheis.

Ob die möglichen Koalitionäre genau diesen Punkt am Mittwoch so verhandeln, ist auch in der SPD-Fraktion derzeit nicht genau bekannt. Der Zwischenruf von Mattheis zielt aber wohl auf den stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Professor Karl Lauterbach, der in der Arbeitsgruppe Gesundheit mitarbeitet und für eine Vereinheitlichung der Honorarsysteme steht.

Union für Ende der Budgetierung

Die Union, die dieses Konzept ablehnt, hat im Vorfeld der heutigen Verhandlungsrunde stattdessen eine Anhebung der GKV-Honorare in Aussicht gestellt. Unions-Fraktions-Chef Volker Kauder (CDU) hatte zum Beispiel mehr Geld für Landärzte und eine Entbudgetierung von ärztlichen Grundleistungen vorgeschlagen.

KBV-Chef Gassen hatte das Volumen der Entbudgetierung fachärztlicher Grundleistungen auf 350 Millionen Euro im Jahr beziffert.

Die unterschiedlichen Wartezeiten auf einen Arzttermin von gesetzlich- und privatversicherten Patienten zu beenden, wäre ein echter Fortschritt, hatte der stellvertretende Vorsitzende des GKV-Spitzenverbandes Johann-Magnus von Stackelberg im Verlauf der Koalitionsverhandlungen von Union und SPD angemerkt.

Gesetzlich Versicherte sollen nicht mehr zahlen

"Wenn einheitliche Honorierung bedeutet, dass die gesetzlichen Krankenkassen mehr bezahlen und die privaten Krankenversicherungen weniger, dann lehnen wir das ab", schränkte von Stackelberg jedoch ein.

Die GKV versorge 90 Prozent der Bevölkerung. 2016 habe jede Arztpraxis im Schnitt 380000 Euro von der Sozialversicherung erhalten. Es gebe keinen sachlichen Grund, dass die gesetzlichen Krankenkassen über die jährlichen Honorarsteigerungen hinaus noch mehr Geld an die niedergelassenen Ärzte bezahlen sollten, sagte von Stackelberg.