Ärzte Zeitung online, 19.04.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Telemedizin

Klares Signal aus dem Norden

Die Ärztekammer Schleswig-Holstein hat eine Änderung der Berufsordnung beschlossen – und hat klare Erwartungen an Erfurt.

Von Dirk Schnack

BAD SEGEBERG. In Schleswig-Holstein wird die Behandlung oder Beratung von Patienten über Kommunikationsmedien künftig erlaubt sein – auch wenn dies keinen persönlichen Kontakt mit dem Patienten nach sich zieht. Eine solche Änderung ihrer Berufsordnung beschloss die Kammerversammlung am Mittwoch einstimmig. Die Aufsicht muss der Änderung noch zustimmen. Mit der Änderung will man in erster Linie Ärzten, die Patienten am Telefon beraten, Rechtssicherheit geben und zugleich Patientensteuerungsmodelle per Telefon ermöglichen. Bislang mussten Ärzte bei genauer Auslegung der Berufsordnung Patienten nach einer solchen Beratung auch in die Praxis einbestellen.

In der geänderten Berufsordnung wird die neue Rechtslage mit der Formulierung " . . . ist eine Beratung oder Behandlung ausschließlich über Kommunikationsmedien erlaubt" verdeutlicht. Bislang hieß es: "Der Arzt darf individuelle ärztliche Behandlung, insbesondere auch Beratung, nicht ausschließlich über Print- und Kommunikationsmedien durchführen."

Die Vertreter der Ärztekammer im Norden sandten nicht nur mit ihrer einstimmigen Entscheidung ein deutliches Signal an den Deutschen Ärztetag, der in Erfurt ebenfalls über eine Änderung der Berufsordnung entscheiden wird. "Eine andere Regelung wäre der Bevölkerung nach der Diskussion in der jüngsten Vergangenheit kaum noch vermittelbar", sagte Kammerpräsident Dr. Franz Bartmann. Er hatte sich massiv für eine Änderung des Paragrafen 7 in der Berufsordnung eingesetzt. Nach der Entscheidung sagte er: "Ich bin stolz darauf, dass wir zu einer einstimmigen Meinung gekommen sind."

Vizepräsident Dr. Henrik Herrmann betonte die Vorreiterrolle von Schleswig-Holstein in dieser Frage: "Wir sind die erste Ärztekammer, die das so deutlich formuliert. Viele andere Ärztekammern haben in dieser Frage eine andere Haltung." Eine Lockerung hatte wie berichtet zuvor schon die Ärztekammer Baden-Württemberg beschlossen.

In Schleswig-Holstein hatte es einen zweijährigen Diskussionsprozess über das Fernbehandlungsverbot gegeben, in dessen Verlauf sich die Kammer mehrmals mit dem Thema beschäftigt hatte. Bartmann führte die einstimmige Entscheidung auch auf die sorgfältige Vorbereitung zurück.

Er machte am Rande der Kammerversammlung deutlich, dass die Änderung keine massenhaften Diagnosen am Telefon nach sich ziehen werden. Für ihn liegt der Fokus der Neuregelung eindeutig auf der Patientensteuerung, und nicht auf einer abschließenden Behandlung durch den Erstkontakt. "Regelfall bei einer manifesten Krankheit bleibt ein gezielter Zweitkontakt bei einem Arzt." (di)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich