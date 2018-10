Ärzte Zeitung online, 02.10.2018 1

KV Saarland bei Sicherheit von Informationen ganz vorne

SAARBRÜCKEN. Die KV Saarland ist für ihre Anstrengungen zur Informationssicherheit belohnt worden: Nach eigenen Angaben wurde sie auf diesem Gebiet als erste Kassenärztliche Vereinigung in Deutschland vollumfänglich DIN-zertifiziert. Der sperrige Titel der Norm lautet: DIN EN ISO/IEC 27001 (Informationsmanagementsysteme). Nach der ohne Auflagen erteilten Erstzertifizierung wird sich die KV künftig jährlichen Audits unterziehen.

Die Experten merkten demnach positiv an, dass die Kassenärzte ihre Abrechnungen ab dem zweiten Quartalsmonat online auf Fehler in Echtzeit überprüfen können. Gelobt wurde weiter das Engagement der Geschäftsführung im Bereich der Informationssicherheit, die Kreativität des Bereichs EDV und die Schulungsqualität der Mitarbeiter in Sachen Datenschutz. Fazit des leitenden Auditors Prof. h.c. Stefan Loubichi: "Die KV Saarland ist somit aus ISMS-Sicht zum Vorreiter der KV-Welt in Deutschland geworden." (kud)

