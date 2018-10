Ärzte Zeitung online, 18.10.2018 1

Baden-Württemberg

Jung, approbiert, engagiert – die nächste Generation tritt an

STUTTGART. Bei der Kammerwahl in Baden-Württemberg tritt erstmals eine eigene Liste junger Ärzte an. Die beiden Initiatoren Dr. Fabian Weykamp und Dr. Fabian Schlaich, Ärzte in Weiterbildung am Universitätsklinikum Heidelberg, haben es sich zum Ziel gesetzt, die junge Generation von der Kammerpolitik zu begeistern.

"Es wird gute Arbeit in der ärztlichen Selbstverwaltung geleistet, doch die junge Generation ist dort kaum vertreten. Außerdem ist die Wahlbeteiligung chronisch niedrig. Wir wollen durch unsere Aktionen verhindern, dass die ärztliche Selbstverwaltung ausstirbt!", sagen beide. Die Liste namens "Jung.Approbiert.Engagiert – Junge Ärztinnen und Ärzte" wolle für alle da sein, egal welchem Verband sie zugehörig sind und ob sie im Krankenhaus oder in der Praxis arbeiten. (aze)

Weitere Informationen gibt es auf der FacebookSeite der Liste.

