Hamburg

KV bestätigt Plassmann an ihrer Spitze

HAMBURG. Walter Plassmann bleibt bis Ende 2025 Vorstandsvorsitzender der KV Hamburg. Dies beschloss die Vertretersammlung einstimmig bei zwei Enthaltungen.

„Das war das beste Wahlergebnis, das ich bei vier Wahlen von der Vertreterversammlung erhalten habe“, sagte Plassmann anschließend. Der Jurist ist seit 1999 in Diensten der KV in der Hansestadt und hat seitdem alle Führungsebenen durchlaufen. Er begann als Bereichsleiter für Versorgungsmanagement und wurde 2004 stellvertretender Hauptgeschäftsführer. Im Folgejahr wurde er zum hauptamtlichen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden berufen. Vorsitzender des Vorstands ist Plassmann seit 2013.

Seine neue Amtszeit dauert sechs Jahre und beginnt erst 2020. Traditionell beschäftigt sich die Vertreterversammlung schon ein Jahr vor Ablauf der Amtsperiode mit einer möglichen Verlängerung. Plassmann ist einer der dienstältesten KV-Vorständler in Deutschland.

Die große Zustimmung in der eigenen KV ist keineswegs selbstverständlich – schließlich habe Plassmann sich bemüht, so sagte er augenzwinkernd nach seiner Wahl an die Adresse der versammelten Vertreter, „jedem von Ihnen mindestens einmal auf die Füße treten“. (di)

