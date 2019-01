Ärzte Zeitung online, 11.01.2019 1

Thüringen

Viele Ärzte bestehen den Sprachtest nicht

JENA. Ärzte aus dem Ausland müssen erfolgreich eine Fachsprachenprüfung absolvieren, um in Deutschland die Approbation zu erhalten. In Thüringen ist seit Januar 2018 die Landesärztekammer (LÄK) für die Überprüfung der Deutschkenntnisse zuständig. 2018 wurden dabei 348 Fachsprachenprüfungen durchgeführt. 209 Ärzte bestanden den Test, bei 139 reichten die Kenntnisse nicht aus, teilt die LÄK Thüringen per Pressemitteilung mit.

Die Herkunftsländer der Prüflinge würden teils einer Übersicht zu Kriegs- und Bürgerkriegsschauplätzen der Erde gleichen, so die LÄK weiter. Die Abwerbung dieser Ärzte, die dringend für eine vernünftige gesundheitliche Versorgung in ihren Heimatländern gebraucht würden, sieht die Kammer kritisch und fordert in diesem Zusammenhang eine Erhöhung der Anzahl der Medizinstudienplätze in Thüringen, um auf den Ärztemangel zu reagieren. (ato)

