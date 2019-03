Ärzte Zeitung online, 06.03.2019 1

Montgomery-Nachfolge

Wenker und Jonitz wollen an die BÄK-Spitze

Niedersachsens und Berlins Kammer-Spitzen steigen in den Wettbewerb um das höchste Amt ein.

HANNOVER. Mittlerweile vier Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge von BÄK-Chef Professor Frank Ulrich Montgomery. Am Mittwoch hat die niedersächsische Kammerchefin Dr. Martina Wenker ihre Bewerbung beim Deutschen Ärztetag im Mai in Münster angekündigt. Zudem wirft auch der Berliner Kammerchef Dr. Günther Jonitz seinen Hut in den Ring.

Die 60-jährige Wenker, Fachärztin für Innere Medizin, Lungen- und Bronchialheilkunde, Allergologie und Umweltmedizin, ist seit 2006 Kammerchefin und seit 2011 Vizepräsidentin der Bundesärztekammer. Der Marburger Bund begrüßte die Kandidatur Wenkers. „Wir sind davon überzeugt, dass sie die richtige Kandidatin zur richtigen Zeit ist. Sie bringt alles mit, was es für das höchste Amt der verfassten Ärzteschaft braucht“, erklärte der MB-Vorsitzende Rudolf Henke.

Die in Hildesheim tätige Oberärztin Wenker ist seit Juni 1997 Mitglied im MB. Besonders setze sie sich für den Erhalt des freien Arztberufes ein, so die Kammer, „weil sie weiß, dass nur ein freier Arztberuf eine vollumfassende, qualitativ hochwertige und vor allem unabhängige Patientenversorgung ohne Einflussnahme Dritter auf die Berufsausübung gewährleistet“.

„Martina Wenker besitzt eine hohe Vermittlungskompetenz, wodurch sie auch unterschiedliche Gruppen- oder Verbandsinteressen zusammenführen kann“, so Kammer-Vorstandsmitglied und Kinderarzt Dr. Gisbert Voigt aus Melle. „Ein Denken in Sektoren – also der pauschalen Trennung von ambulanter und stationärer Tätigkeit – ist ihr fremd. Sie setzt sich vor allem für die Themen ein, die den Arztberuf als Gesamtheit betreffen.“

Der 60-jährige Jonitz ist erst im Januar als Kammerchef in Berlin wiedergewählt worden. Der Chirurg wurde für seine sechste Amtszeit mit 31 von gültigen 41 Stimmen gewählt. Es gehe darum, „die richtigen Themen zu adressieren und Lösungen zu schaffen“, erklärte er anlässlich der Bekanntgabe seiner Kandidatur.

Zuvor hatten bereits der Präsident der Bayerischen Landesärztekammer Dr. Gerald Quitterer und Hartmannbund-Chef Dr. Klaus Reinhardt aus Bielefeld ihre Bewerbung angekündigt. Letzter ist Vizepräsident der Kammer Westfalen-Lippe. (cben/fst)

