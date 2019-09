Ärzte Zeitung online, 27.09.2019 1

Hausärztetag

Hausärztetag gegen Wiederholungsrezepte

BERLIN. Der Deutsche Hausärzteverband hat sich gegen die Einführung von mehrfach belieferbaren Wiederholungsrezepten ausgesprochen. Für die Arzneisicherheit sei eine engmaschige Betreuung der Patienten wichtig, heißt es in einem Antrag, den die Delegierten des 40. Deutschen Hausärztetags am Donnerstag in Berlin beschlossen haben. Die Wiederholungsrezepte sind Teil des geplanten „Gesetzes zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken“.

Danach sollen Ärzte bei chronischen kranken Patienten Dauerverordnungen ausstellen können, die maximal bis zu viermal und höchstens ein Jahr lang belieferbar sein können. Die Entscheidung soll zwar bei den Ärzten liegen. Allerdings gaben Delegierte zu bedenken, dass vor allem in Städten die Patienten entsprechend Druck aufbauen könnten: Würden Praxen trotz expliziten Wunsch keine Dauerrezepte ausstellen, würden die Patienten einfach den Arzt wechseln. (nös)

