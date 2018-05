Ärzte Zeitung online, 28.05.2018 1

Klinikum Offenbach 2017 erneut mit Gewinn

OFFENBACH. Unter der Ägide der privaten Sana AG geht es mit dem einst schwer defizitären Klinikum Offenbach wirtschaftlich weiter bergauf: 2017 habe der Maximalversorger zum dritten Mal in Folge einen Überschuss erwirtschaftet, heißt es. Mit rund 4,1 Millionen Euro lag der Gewinn nach Steuern 46 Prozent über Vorjahr. Der Umsatz nahm um fünf Prozent auf 198,7 Millionen Euro zu.

"Unser ursprüngliches Ziel, spätestens 2018 schwarze Zahlen zu schreiben, haben wir deutlich übertroffen", so Geschäftsführer Sascha John. Seit Übernahme 2013 habe Sana bis Ende 2017 mehr als 50 Millionen Euro in Offenbach investiert. Bis 2022 sollen laut John weitere 100 Millionen Euro in Standortmodernisierung und -ausbau fließen. (cw)

