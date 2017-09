Ärzte Zeitung online, 25.09.2017 1

Bundestagswahl 2017

Lauterbach und Gröhe verteidigen Direktmandate

LEVERKUSEN/NEUSS. Der bisherige SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach hat sein Direktmandat im Bundestag verteidigt. Bei der Wahl am Sonntag kam der 54-Jährige im Wahlkreis Leverkusen-Köln IV auf 38,5 Prozent der Erststimmen. Bei der vergangenen Bundestagswahl 2013 hatte er 41,3 Prozent erhalten. Am Sonntag lag er 11,8 Prozentpunkten vor CDU-Mann Helmut Nowak, der auf 26,7 Prozent kam. Der Mediziner Lauterbach ist seit 2005 direkt gewählter Abgeordneter im Bundestag.

Auch Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) hat sein Direktmandat im Bundestag verteidigt. Bei der Wahl am Sonntag kam er im Wahlkreis Neuss in Nordrhein-Westfalen auf 44 Prozent der Erststimmen. 2013 hatte er den Wahlkreis mit 51,6 der Stimmen gewonnen. Der 56-Jährige ist seit 1994 Bundestagsabgeordneter.

Von der Leyen und Hendricks verpassen ihr Mandat

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat wiederum bei der Bundestagswahl erneut ein Direktmandat verpasst. Wie schon 2013 und 2009 kam die Spitzenkandidatin der niedersächsischen CDU am Sonntag im Wahlkreis Stadt Hannover II auf den zweiten Platz. Sie erreichte 28,9 Prozent der Erststimmen. Die frühere Generalsekretärin der SPD, Yasmin Fahimi, gewann mit 33,7 Prozent das Direktmandat. Die Medizinerin von der Leyen (58), die dem dem Bundestag seit 2009 angehört, wird jedoch wegen ihres Spitzenplatzes auf der Landesliste erneut mit einem Bundestagsmandat rechnen können.

Dem CDU-Bewerber ist hingegen Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) in ihrem Wahlkreis Kleve unterlegen. Hendricks kam am Sonntag auf 30,6 Prozent der Erststimmen. Der CDU-Kandidat Stefan Rouenhoff kam auf 45,0 Prozent. Die 65-Jährige zieht allerdings über den als sicher geltenden Platz zwei der SPD-Landesliste sehr wahrscheinlich ebenfalls erneut in den Bundestag ein, dem sie seit 1994 angehört. (dpa)

