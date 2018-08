Ärzte Zeitung online, 08.08.2018 1

Auslandsaufenthalt

AOK kooperiert mit Kliniken in Portugal

KÖLN. Die AOK Rheinland/Hamburg hat das Netz von Leistungserbringern erweitert, mit denen sie im Ausland kooperiert. Versicherte der Kasse können jetzt in vier Kliniken und acht medizinischen Zentren in der portugiesischen Region Algarve nach Vorlage der Versichertenkarte Leistungen in Anspruch nehmen, ohne in Vorleistung gehen zu müssen.

Die AOK Rheinland/Hamburg arbeitet bereits mit Gesundheitseinrichtungen in Belgien, Italien, den Niederlanden, Österreich, Polen und Spanien zusammen und konzentriert sich dabei meist auf die Urlaubsregionen. Weitere Länder sollen in das Angebot des AOK-Europaservice integriert werden. Es umfasst die Akut- und Notfallbehandlung im ambulanten und stationären Sektor während des Urlaub-Aufenthaltes. (iss)

