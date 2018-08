Ärzte Zeitung online, 30.08.2018 1

Schleswig-Holstein

Ersatzkassen sind beliebt

KIEL. Wer neu in die gesetzliche Krankenversicherung kommt, wählt in Schleswig-Holstein in aller Regel eine Ersatzkasse. Laut Bundesgesundheitsministerium stieg die Zahl der gesetzlich Versicherten dort innerhalb eines Jahres um rund 14.000, von denen mehr als 12.000 eine Kasse aus dem vdek-Verbund wählten.

Nach Angaben des Verbandes waren zum Juli mehr als 1,2 Millionen Menschen (49,7 Prozent aller gesetzlich Versicherten im Norden) bei einer der sechs Ersatzkassen versichert. Rund 2,5 Millionen Menschen sind in Schleswig-Holstein gesetzlich krankenversichert. (di)

