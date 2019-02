Ärzte Zeitung online, 20.02.2019 1

Baden-Württemberg

Drei von vier Befragten sind zufrieden mit Hausarzt-Dichte

STUTTGART. 76 Prozent der Baden-Württemberger sind mit der Hausarzt-Dichte im Land zufrieden. Für die fachärztliche Versorgung gilt das noch für 55 Prozent. Das geht aus einer telefonischen Umfrage unter 519 Bürgern durch das Forsa-Institut im Auftrag der AOK Baden-Württemberg hervor.

Deutlich höhere Zufriedenheitswerte geben die Befragten für die Versorgung mit Apotheken an – 42 Prozent zeigen sich hier „sehr zufrieden“, 50 Prozent „zufrieden“. Die Werte schwanken in Abhängigkeit vom Wohnort: 36 Prozent der Befragten in Städten über 100.000 Einwohner zeigen sich insgesamt „sehr zufrieden“ mit der medizinischen Versorgung vor Ort. In Ortschaften unter 20.000 Einwohnern gilt das nur für 19 Prozent.

Die Idee einer mobilen Arztpraxis findet bei den Baden-Württembergern in Großstädten (82 Prozent „sehr gut“ oder „gut“) und auf dem Land (81 Prozent) grundsätzlich Zustimmung. Größer sind die Vorbehalte bei der Beratung oder Behandlung via Videotelefonie. Nur 53 Prozent sagen dazu grundsätzlich ja, 46 Prozent können sich eine solche Behandlung nicht vorstellen. Deutlich über dem Durchschnitt liegt die Skepsis bei Frauen und bei Befragten, die 60 Jahre oder älter sind. (fst)

