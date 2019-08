Ärzte Zeitung online, 27.08.2019 1

Schleswig-Holstein

Ersatzkassen im Norden gewinnen neue Mitglieder

KIEL. Die Ersatzkassen in Schleswig-Holstein versichern derzeit fast 1,25 Millionen Menschen in Schleswig-Holstein und kommen nach eigenen Angaben auf einen Marktanteil von 50 Prozent. Innerhalb eines Jahres sind rund 9500 neue Mitglieder hinzugekommen, während die übrigen gesetzlichen Kassen im Norden insgesamt im gleichen Zeitraum nur 3700 neue Mitglieder gewinnen konnten.

Vdek-Chef Armin Tank führt das überproportionale Wachstum auch auf die Selektivverträge der Ersatzkassen in Schleswig-Holstein zurück, die auf besondere Versorgungssituationen in einzelnen Regionen zugeschnitten sind. Insgesamt haben die Ersatzkassen laut vdek 193 solcher Selektivverträge in Schleswig-Holstein geschlossen. (di)

