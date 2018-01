Ärzte Zeitung online, 24.01.2018 1

Unglück

Rettungshubschrauber kollidiert mit Kleinflugzeug

PHILIPPSBURG. Beim Zusammenstoß eines Kleinflugzeugs mit einem Hubschrauber bei Philippsburg in Baden-Württemberg sind am Dienstag vier Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigte die Polizei. Mehrere Medien berichteten, es habe sich bei dem Helikopter um einen Rettungshubschrauber gehandelt. Ob außer den beiden Piloten weitere Menschen an Bord waren, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht sagen. (dpa)