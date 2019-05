Ärzte Zeitung online, 06.05.2019 1

Klinikum Darmstadt

Neuer Platz für Rettungshubschrauber

DARMSTADT. Das Klinikum Darmstadt hat seinen neuen, sechs Millionen Euro teuren Hubschrauberlandeplatz auf dem Innenstadtcampus in Betrieb genommen. Das Klinikum sei der wichtigste Anker in der Notfallversorgung für die Region. Die Teilnahme an der Luftnotrettung stärke die Position des Klinikums als stabiler Partner im Traumanetzwerk Hessen, so Aufsichtsratsvorsitzender und Klinikdezernent André Schellenberg.

Wie der medizinische Geschäftsführer des Klinikums Darmstadt, Professor Nawid Khaladj, betont, gewähre der Heli-Landeplatz eine wesentliche Verbesserung für Notfallpatienten: „Unsere spezialisierten Ärzte und Notfallteams gewinnen wichtige Minuten für die Behandlung.“ (maw)

