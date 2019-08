Ärzte Zeitung online, 12.08.2019 1

Reformpläne

Klinikärzte befürchten Notfall-Chaos

BERLIN. Kurz vor der am Mittwoch stattfinden Fachanhörung der Länder zur Notfallreform im Bundesgesundheitsministerium hat sich der Verband leitender Krankenhausärzte (VlK) nochmals in Stellung gebracht. Die Reform der Notfallversorgung sei „überfällig“, teilte der Verband am Montag in Düsseldorf mit.

Auch die Ansiedlung an den Kliniken entspreche der Realität. Die Übertragung des Sicherstellungsauftrages auf die Länder sei somit nur „konsequent“.

Dass man Kliniken ohne Integriertes Notfallzentrum (INZ) Notfallleistungen nur noch zur Hälfte des üblichen Satzes erstatten wolle, sei hingegen inakzeptabel. Dieser Eingriff führe letztlich zur „Angebotsverknappung“. Dadurch drohe ein „logistisches Chaos“, verbunden mit der Zunahme an Krankentransporten zu den INZ und zurück zur stationären Aufnahme in die nächstgelegene Klinik. (hom)

