Brandenburg

Klinikstandorte sollen erhalten bleiben

SPD, CDU und Grüne haben sich auf eine Kenia-Koalition geeinigt.

POTSDAM. In Brandenburg haben sich SPD, CDU und Grüne auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Er sieht unter anderem einen Pakt für Pflege vor. Zudem sollen alle Krankenhausstandorte im Land erhalten bleiben.

Ziel der Koalition ist aber auch eine integrierte Versorgungsplanung, die ambulante und stationäre Angebote einbezieht, heißt es im Koalitionsvertrag. Die Koalition werde systematisch bevölkerungsbezogene, sektorenübergreifende Versorgungsformen vor allem in ländlichen Regionen aufbauen und fördern sowie die Akteure vor Ort unterstützen.

Unterstützt werden soll zudem die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Krankenhäusern und ambulanten Anbietern wie niedergelassenen Ärzten, Apotheken oder Pflegediensten in den ländlichen Regionen.

Zentrenbildung

Bei der Krankenhausversorgung setzt die geplante Kenia-Koalition bei komplexen Leistungen auf eine Zentrenbildung. Wörtlich heißt es: „Eine solide Grundversorgung muss es überall geben; komplexe Leistungen konzentrieren wir an geeigneten Standorten.“ Krankenhäuser der ländlichen Grundversorgung sollen zu modernen ambulant-stationären Gesundheitszentren weiterentwickelt werden.

Die Koalitionäre wollen sich für den Fortbestand des Gesundheitszentrums Templin einsetzen und vergleichbare Ansätze in anderen Regionen unterstützen.

Kommt die Pflegekammer?

Forciert werden soll auch die gemeinsame Krankenhausplanung in Berlin-Brandenburg. Die Zusammenarbeit mit weiteren angrenzenden Bundesländern soll intensiviert werden. Die Planungen müssten den Bedarfen in den ländlichen Regionen entsprechen. Damit die Krankenhäuser diese Aufgaben angehen können, will das Land ihnen pro Jahr mindestens 110 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

Stärken will Brandenburg auch die Notfallkapazitäten der Krankenhäuser. Dazu solle die Kooperation von ärztlichen Bereitschaftspraxen mit den Rettungsleitstellen der Krankenhäuser und mit den integrierten Leitstellen des Landes unterstützt werden.

Geprüft werden soll auch der Aufbau einer Landespflegekammer. Dazu will die Koalition 2021 eine Fachanhörung mit allen bereits etablierten und im Aufbau befindlichen Pflegekammern geben.

30 Millionen Euro jährlich will die Kenia-Koalition in einen „Pakt für Pflege“ investieren, der aus vier Säulen besteht.

Einem Förderprogramm für die Pflege vor Ort in den Kommunen. Dazu soll ein Programm für den Aufbau alltagsunterstützender und niedrigschwelliger Angebote mit einem Volumen von 18,5 Millionen Euro aufgelegt werden.

Einem Investitionsprogramm für die Kurzzeit- und Tagespflege von vier Millionen Euro.

Zwei Millionen Euro sollen in den Ausbau der Pflegestützpunkte investiert werden.

Die vierte Säule umfasst die Ausbildung und Gewinnung von Fachkräften. Dazu sollen spezifische Beschäftigungsprofile und Arbeitszeitmodelle zum Beispiel für Alleinerziehende, Wiedereinsteigerinnen oder Langzeitarbeitslose entwickelt werden, heißt es.

Über den Koalitionsvertrag müssen die Mitglieder von CDU und Grünen noch bei einer Mitgliederbefragung entscheiden. Bei der SPD stimmen die Delegierten eines Sonderparteitags am 16. November ab.

Das Ressort Soziales/Frauen/Gesundheit und Verbraucherschutz ist für die Grünen vorgesehen. Fraktionschefin Ursula Nonnenmacher gilt als Ministerin für dieses Ressort als gesetzt. (chb)

