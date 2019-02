Ärzte Zeitung, 20.02.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Lebendorganspende

Wenn Gesunde freiwillig Patienten werden

Bei der Lebendorganspende werden Interessen schwer kranker Patienten mit denen eines gesunden Spenders abgewogen. Ein Urteil des Bundesgerichtshofs macht deutlich, wie hoch der Schutz des Spenders in Deutschland bewertet wird. Ist das Gesetz zu restriktiv?

Von Nicola Siegmund-Schultze

Chirurgen im OP mit einer Spenderniere. Ein aktuelles BGH-Urteil führt zu Diskussionen. © Jan-Peter Kasper / dpa

Die Lebendnierenspende ist wegen des Mangels an Organspenden in vielen westlichen Ländern eine wichtige Alternative zur Transplantation eines postmortalen Organs geworden. In einigen wie den USA wird sie als eine der postmortalen Entnahme gleichrangige Möglichkeit gewertet. Fast die Hälfte der übertragenen Nieren dort stammen von lebenden Spendern.

In Deutschland hat die postmortale Organspende laut Transplantationsgesetz (TPG) Vorrang vor der Lebendspende. Dies diene dem Spenderschutz, so die Begründung zum Gesetz. Denn die Organentnahme von lebenden Personen sei für den Spender kein Heileingriff, sondern schade ihm grundsätzlich körperlich und könne ihn gefährden.

Restiktive Regelungen?

Im vergangenen Jahr waren in Deutschland 27,8 Prozent der transplantierten Nieren lebend gespendet, nämlich 638 von 2291 übertragenen Nieren. Der Anteil der Lebendspenden an den Nierentransplantationen ist seit vielen Jahren ähnlich, im Jahr 2012 zum Beispiel hatte er bei 29 Prozent gelegen (766 von 2586 transplantierten Nieren).

Die gesetzlichen Regelungen in Deutschland zur Lebendorganspende werden von einem Teil der Ärzteschaft als zu restriktiv bewertet. „Im internationalen Vergleich ist die Organlebendspende bereits jetzt in Deutschland strenger geregelt als in allen vergleichbaren Ländern“, sagt Bernhard Banas, Professor für Nephrologie am Uniklinikum Regensburg und Präsident der Deutschen Transplantationsgesellschaft (DTG).

Die Spende von Organen, die sich nicht wieder bilden können wie die Niere, sind im TPG außerdem auf Empfänger begrenzt, die dem Spender persönlich besonders nahestehen (Paragraf 8). Es werden hohe Anforderungen an die Aufklärung durch Ärzte gestellt: Sie müssen über den Umfang und mögliche, auch mittelbare Folgen und Spätfolgen für die Gesundheit informieren und die Spender müssen dies schriftlich bestätigen und in die Operation einwilligen.

Gesundheitliche Probleme

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat nun die hohe Bedeutung, die dem Schutz des Lebendorganspenders vom Gesetzgeber zugemessen wird, im aktuellen Urteil unterstrichen (VI ZR 318/17 und VI ZR 495/16). Die Nierenexplantationen bei den zwei Klägern in den Jahren 2009 und 2010 waren rechtswidrig, es wurden nicht nur formale, sondern auch inhaltliche Aufklärungspflichten verletzt. Grundsätzlich kann dies strafrechtliche Konsequenzen haben, es ging aber in dem zivilrechtlichen Verfahren beim BGH um Schadensersatz, den die Richter den Klägern nun zusprachen.

Die Nierenfunktion des Klägers war mit einer glomerulären Filtrationsrate von 78-80 ml/Min vor Nierenentnahme nach derzeitigen, allerdings unverbindlichen Empfehlungen für die Lebendspende grenzwertig. Nun liege sie bei 45-52 ml/Min, wie er der „Ärzte Zeitung“ mitteilte, entsprechend einer chronischen Niereninsuffizienz im Stadium III. Beide Kläger leiden seit der Nierenspende am chronischen Fatigue-Syndrom und sind erwerbsgemindert.

„Die Lebendnierenspende ist ein Routineverfahren, sie ist durch die Weiterentwicklung minimal-invasiver Operationstechniken schonender geworden und sie ist bei sorgfältiger Auswahl der Spender im Allgemeinen auch langfristig sicher“, sagt Professorin Barbara Suwelack, leitende Oberärztin der Abteilung Transplantationsnephrologie am Universitätsklinikum Münster und Vorsitzende der Nierenkommission der DTG.

Vorteile des Verfahrens sind für Spender und Empfänger die zu erwartende Überlebensverlängerung und eine Verbesserung der Lebensqualität des Empfängers. Spenden darf aber dem TPG zufolge nur, wer voraussichtlich nicht über das Operationsrisiko oder die unmittelbaren Folgen der Organentnahme hinaus gesundheitlich schwer beeinträchtigt wird.

„Perioperative, Komplikationen seien meist geringgradig und vorübergehend treten heute nur bei einem vergleichsweise kleinen Anteil der Nierenspender auf“, so Suwelack. Das Risiko für den Nierenspender, wegen Versagens der verbleibenden Niere dialysepflichtig zu werden, ist im Vergleich zur Häufigkeit eines terminalen Nierenversagens in der gesunden Allgemeinbevölkerung leicht erhöht.

Es wird auf maximal 0,4 Prozent geschätzt und damit als vertretbar bewertet (Nephrol Dial Transplant 2017; 32: 216). Über längere Zeiträume, die insbesondere für jüngere Spender relevant wären, gibt es noch wenig Daten.

Fehlende Langzeitdaten

„Es fehlen uns zur Langzeitsicherheit der Nierenlebendspende im deutschen Gesundheitssystem Daten aus großen und prospektiven Studien“, erläutert Suwelack. Dies gelte für physische und psychosomatische Aspekte, darunter das chronische Fatigue-Syndrom.

Zur Frage zum Beispiel, ob eine Nierenspende häufiger als in der Normalbevölkerung den Blutdruck erhöhe, seien die Daten widersprüchlich. Auch deshalb läuft in Deutschland, unter Federführung von Suwelack und gefördert vom Bundesforschungsministerium, eine der größten prospektiven Langzeitstudien zur Sicherheit der Lebendnierenspende (SoLKiD; BMC Nephrology 2018; 19: 83). Es werden 335 Spender-Empfängerpaare untersucht.

„Manche Ärzte sind nach dem BGH-Urteil verunsichert, ob man die Indikationen zur Lebendorganspende nun restriktiver zu stellen hat als bisher“, sagt Banas. Aktuell deute allerdings nichts auf strengere rechtliche Regelungen hin. Untergesetzliche, aber verbindliche Richtlinien werden derzeit erarbeitet.

Es sei nicht im Sinne der Wartelistenpatienten, Möglichkeiten einer Lebendspende weiter einzuschränken, so der DTG-Präsident. Stattdessen gelte es auszuloten, ob nicht auch Personen ohne eine enge persönliche Nähe zum Empfänger die Möglichkeit haben sollten, eine Niere zu spenden, wie heute schon in den USA: durch Überkreuz- und Kettenspenden oder auch als anonyme altruistische Spende in einen Pool.

Lesen Sie dazu auch das Interview:

„Das BGH-Urteil betont den Spenderschutz“



Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich