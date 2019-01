Ärzte Zeitung online, 09.01.2019 1

Nordrhein-Westfalen

79 Prozent stimmen für Pflegekammer

DÜSSELDORF. In Nordrhein-Westfalen haben sich 79 Prozent der Pflegekräfte für die Gründung einer Kammer ausgesprochen.

Dieses Ergebnis einer repräsentativen Umfrage unter Pflegefachkräften hat Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf vorgestellt.

Die große Zustimmung wertet er als Zeichen an die Politik, die Entscheidung schnell umzusetzen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf will er noch vor der Sommerpause in den Landtag einbringen.

Der Pflegekammer sollten wichtige Aufgaben nach dem Vorbild der Ärztekammern übertragen werden, sagte Laumann. (chb)

