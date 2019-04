Ärzte Zeitung online, 11.04.2019 1

Bundesrat

Entlastung in der Pflege droht zu kippen

BERLIN. Die Initiative von vier Ländern zur Entlastung von Pflegebedürftigen droht an einer Blockade der Union im Bundesrat zu scheitern. Trotz einer parteiübergreifenden Aufforderung an die Bundesregierung, die Finanzierung der Pflegeversicherung zu ändern, könnte es am Freitag keine Mehrheit geben.

„Bundesgesundheitsminister Spahn wird in seiner reflexhaften Ablehnung des Vorschlags von den Unions-Kollegen in den Ländern gestützt“, sagte Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks der „Ärzte Zeitung“. (af)

