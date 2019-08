Ärzte Zeitung online, 28.08.2019 1

Klinik-Controlling

Steuerung für Pflegepersonal oft Fehlanzeige

BERLIN. Knapp die Hälfte der Krankenhäuser in Deutschland haben auch in Zeiten von Personaluntergrenzen keine geeigneten Steuerungsinstrumente für den Einsatz ihres Pflegepersonals. Das geht aus der aktuellen Krankenhaus-Controlling Studie hervor, die am Dienstag in Berlin vorgestellt worden ist.

Die Untersuchung des Deutschen Vereins für Krankenhauscontrolling (DVKC) stützt sich auf Daten von 132 Krankenhäusern. (af)

