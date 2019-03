Ärzte Zeitung online, 25.03.2019 1

Kinder im Auto

Pädiater pro Rauchverbot

Pädiater begrüßen Initiative für Gesetzentwurf, der Rauchen im Auto mit Kindern verbietet.

BERLIN. Der Landtag von Nordrhein-Westfalen (NRW) hat die Landesregierung in Düsseldorf aufgefordert, über den Bundesrat einen Gesetzentwurf einzubringen, der das Rauchen in Autos in Anwesenheit von Minderjährigen und Schwangeren verbietet und sanktioniert.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sicherte zu, dass die Landesregierung eine Bundesratsinitiative vorbereiten werde. NRW wolle auch mit anderen Landesregierungen Gespräche über ein derartiges Rauchverbot in Autos führen.

„Wir Kinder- und Jugendärzte freuen uns sehr über diese Initiative, da wir schon seit Längerem ein solches Verbot fordern“, so Professor Hans-Iko Huppertz, Generalsekretär der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin (DAKJ).

Die DAKJ ist der Dachverband der kinder- und jugendmedizinischen Gesellschaften und Verbände Deutschlands.

„Hoffnung macht uns insbesondere, dass die Initiative aus NRW von einem breiten Bündnis von 4 Parteien getragen wird. Damit könnte sich jetzt auch auf Bundesebene eine politische Mehrheit dafür zusammenfinden. Viele andere europäische Staaten wie beispielsweise Frankreich, Großbritannien oder Italien haben bereits Rauchverbote in Autos eingeführt, wenn Minderjährige mitfahren“, erklärte Huppertz. (ato)

