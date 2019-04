Ärzte Zeitung online, 02.04.2019 1

Hessen

Mehr Gesundheitswissen für Schüler

FRANKFURT/MAIN. Die Landesärztekammer will die Gesundheitskompetenz an hessischen Schulen stärken. Deren Delegiertenversammlung hat deshalb auf ihrer jüngsten Sitzung die Landesregierung aufgefordert, entsprechende Programme an Grund- und weiterführenden Schulen aufzulegen.

Untersuchungen belegten, dass in der deutschen Bevölkerung unzureichende Kenntnisse über Themen wie Gesundheitsprävention, gesunde Ernährung oder auch Risikoverhalten vorlägen, heißt es in der Erklärung.

Da zugleich der Zusammenhang zwischen Bildungsniveau und Gesundheitskompetenz belegt sei, sei eine frühzeitige sowie verpflichtende Behandlung dieser Themen an allen hessischen Schulen entscheidend. (bar)

