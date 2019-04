Ärzte Zeitung online, 12.04.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Brandenburg

Impfpflicht für Kita-Kinder

POTSDAM. Nur Kinder, die eine Masern-Impfung nachweisen können, sollen in Brandenburg künftig in Kitas und Tagespflege betreut werden. Das hat der Brandenburger Landtag am Donnerstagabend auf Antrag von SPD, Linken und CDU beschlossen.

Die Landesregierung wird mit dem Antrag auch aufgerufen, eine Bundesratsinitiative zur Einführung einer bundesweiten Impfpflicht gegen Masern zu starten. (ami)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich