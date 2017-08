Ärzte Zeitung online, 16.08.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Palliativleistungen im EBM

Weigeldt sieht Hausärzte klar benachteiligt

BERLIN. Harsche Kritik am Bewertungsausschuss hat der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes Ulrich Weigeldt geübt. Die vom Ausschuss verabschiedeten Abrechnungsregelungen für die ab 1. Oktober geltenden neuen Palliativleistungen im EBM seien "eine systematische und intendierte Ausgrenzung der Hausärzte aus der palliativmedizinischen Versorgung", so Weigeldt in einem offenen Brief an den GKV-Spitzenverband und den Vorstand der KBV.

Der Beschluss sehe unter anderem vor, dass die Abrechnung einer Reihe von genuin hausärztlichen Leistungen im Bereich der Palliativmedizin zukünftig an eine spezielle Genehmigung der KVen gebunden sei.

Um sie zu erhalten, seien Hausärzte gezwungen, umfangreiche Zusatzqualifikationen nachzuweisen, die teilweise bereits in ihrer fünfjährigen Weiterbildung explizit enthalten sind.

"Anstatt die Hausärzte in ihren Kompetenzen zu stärken, werden immer mehr Leistungen aus der hausärztlichen Versorgung herausgelöst und zunehmend in verschiedene fachärztliche Bereiche überführt", kritisierte Weigeldt. Hausärztlichen Kompetenzen würden missachtet.

Dies schade der Qualität der Patientenversorgung und fördere die weitere Zersplitterung der ohnehin schon chaotischen Versorgungsstrukturen im kollektivvertraglichen Bereich. (fuh)

Schreiben Sie einen Kommentar Überschrift



Text

Zum Kommentieren bitte anmelden. Anmelden ÜberschriftText

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich

Magen-Karzinom Bitterer Tropfen Zwei Gläser Wein? Das lass lieber sein! Wer täglich mehr als zwei Gläser Wein leert, hat ein erhöhtes Risiko, an Magenkrebs zu erkranken. Ob ein Komplettverzicht ratsam ist, bereitet Forschern noch Kopfzerbrechen. Wer täglich mehr als zwei Gläser Wein leert, hat ein erhöhtes Risiko, an Magenkrebs zu erkranken. Ob ein Komplettverzicht ratsam ist, bereitet Forschern noch Kopfzerbrechen. mehr »