Ärzte Zeitung online, 18.03.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Kommunale Kliniken

VKA wundert sich über Abbruch der Tarifgespräche

BERLIN. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) zeigt sich über den Abbruch der Tarifverhandlungen durch den Marburger Bund überrascht. „Wir sind fest davon ausgegangen, dass wir die Verhandlungen für die Krankenhausärzte nach der Unterbrechung in der dritten Runde schon in Kürze weiterführen werden“, sagte VKA-Verhandlungsführer Dr. Dirk Tenzer. In vielen Punkten hätte man sich bereits angenähert.

Tenzer betonte auch, dass der Marburger Bund für die VKA die Ärztegewerkschaft sei, mit der man Tarifverträge verhandeln wolle.

Der MB hatte am vergangenen Samstag das Scheitern der Tarifverhandlungen erklärt. Die Gewerkschaft werde nun die Urabstimmung vorbereiten, Warnstreiks seien in der Zwischenzeit möglich. MB und VKA streiten unter anderem über die genaue Formulierung einer dauerhaften rechtsverbindlichen Vereinbarung zu den ausgehandelten arztspezifischen Tarifverträgen. Hier liegen die Positionen offenbar noch weit auseinander.(eb)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich