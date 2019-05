Ärzte Zeitung online, 28.05.2019 1

BKK-Dachverband

Nieder mit den Sektorengrenzen!

In der Versorgung von morgen muss die Patientenperspektive am Anfang stehen, betont der Chef des BKK-Dachverbands. Er fordert: Das SGB V muss umgeschrieben werden!

Öffnet die verkrusteten Strukturen für intelligente Netzwerke!, fordert Franz Knieps, Vorstand des BKK-Dachverbands. © Stephanie Pilick (Archivbild)

BERLIN. Für eine Neuauflage des SGB V hat sich BKK-Dachverbands-Chef Franz Knieps ausgesprochen.

Die neue Version des Sozialgesetzbuches solle die Patientenperspektive an den Anfang stellen, sagte er. „Sektorale Dinge müssen sich in diesem Ansatz als Ausnahmen rechtfertigen“, so Knieps bei der Vorstellung des BKK-Gesundheitsatlas am Dienstag in Berlin.

In der aktuellen Ausgabe des BKK-Gesundheitsatlas fordern die Betriebskrankenkassen die Auflösung der Sektorengrenzen. „Öffnet die verkrusteten Strukturen für intelligente Netzwerke! Denkt von den Nutzern des Systems her!“, forderte Knieps. Qualität, Effektivität und Effizienz der Versorgung würden sich in einem integrierten System dann von alleine herstellen.

Der BKK-Gesundheitsatlas zeigt anhand ausgewählter Projekte, wie eine sektoren- und trägerübergreifende Versorgung im Sinne der Patienten funktionieren kann.

Beteiligt sind nicht zwingend nur Gesundheitsorganisationen im Sinne des SGB V. Bei dem Projekt „BGM-Innovativ“, mit dem die Chronifizierung von Einschränkungen im Bewegungsaparat vermieden werden soll, sind auch die Rentenversicherung und Reha-Kliniken sowie die Unternehmen selbst mit an Bord. (af)

Mehr in Kürze!

