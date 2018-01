Ärzte Zeitung online, 24.01.2018 1

Dortmund

Expertenrunde diskutiert Vergütungsangleichung

DORTMUND. Auch wenn die Bürgerversicherung vom Tisch zu sein scheint, geht die Diskussion um eine "Angleichung der Vergütungssysteme" weiter. Was wird dann aus der GOÄ? Darüber diskutieren Dr. Markus Stolaczyk, bei der BÄK Leiter Dezernat 4, Dr. Volker Leienbach, PKV-Verbandsdirektor, und Stefan Tilgner, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied im Verband der Privatärztlichen Verrechnungsstellen, am Dienstag, den 30. Januar, 18 Uhr in der apoBank-Filiale in Dortmund.

Im Anschluss an die Veranstaltung "Quo vadis privatärztliche Tätigkeit?" besteht die Gelegenheit zum Networking. (eb)

Anmeldung: info@pvs-akademie.de