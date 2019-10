Ärzte Zeitung online, 02.10.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



TSS-Zuschläge

Ministerium beanstandet TSVG-Beschlüsse

BERLIN. Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) hat Beschlüsse des Bewertungsausschusses zum Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) beanstandet.

In einem Punkt geht es um die Zuschläge für die TSS-Vermittlung bei U-Untersuchungen, die „gesetzlich so nicht vorgesehen seien“, so das BMG.

Darüber hinaus wurden weitere TSVG-Regelungen vom BMG mit einer Auflage versehen, teilt die KBV in ihren Praxisnachrichten mit.

Hier müssten KBV und GKV-Spitzenverband nachbessern. (ato)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich