Ärzte Zeitung online, 18.09.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



PKV-Verband

Beliebteste Pflegeprofis gekürt

KÖLN. Die Mitglieder des Pflegeteams der kinderonkologischen Station E130 am Uniklinikum Jena müssen einen richtig guten Job machen. Sie haben den ersten Platz bei dem vom PKV-Verband ausgerufenen Wettbewerb "Deutschlands beliebteste Pflegeprofis" gewonnen. Bei der Online-Abstimmung haben mehr als 25.000 Menschen rund 400 besonders gute Pflegekräfte und -teams ins Rennen geschickt. Den zweiten Platz belegte das Team der Interdisziplinären Notaufnahme UKD KNAS1 des Dresdner Uniklinikums, der dritte ging an die Krankenpflegerinnen Janine Heuer und Ina Strutz von der Neurologie-Station N4 des Regio Klinikums in Pinneberg. Die Sieger wurden bei einem Festakt im Berlin geehrt. (iss)